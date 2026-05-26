Kılıçdaroğlu'ndan hamle: Özel'in Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılmasını istedi
Kılıçdaroğlu, TBMM'ye sunduğu üç sayfa dilekçeyle CHP'li vekillerin oylarıyla CHP'nin TBMM'deki Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in, Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılmasını talep etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 110 CHP'li milletvekilinin 95'inin oyuyla Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılması için başvuruda bulundu. Kılıçdaroğlu, Özel'in Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılması için TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe verdi.
95 VEKİLİN OYUYLA SEÇİLMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de CHP grubunun yaptığı oylamada 110 milletvekilinin 95'inin oyunu alarak CHP Grup Başkanı seçilmişti. 1 milletvekilinin oyu geçersiz sayılmıştı. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından düzenlenen bu oylamadan ötürü Özgür Özel'i tebrik etmişti.