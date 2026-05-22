Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi!

CHP'nin 38'inci olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından 'görevi kabul eden' Kılıçdaroğlu'nun ilk hedefinin, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun CHP üyeliğini askıya almak olduğu öne sürüldü.

Güncel
  • 22.05.2026 09:50
  • Giriş: 22.05.2026 09:50
  • Güncelleme: 22.05.2026 10:02
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi!
Fotoğraf: AA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen mutlak butlan kararı, sert bir siyasi krize yol açtı. Kararı siyasi darbe olarak yorumlayan Özgür Özel yönetimi genel başkanlarının liderliğinde direnme ve toplumsal muhalefeti büyütme kararı aldı. Genel Merkez’de “geri adım atılmayacak” ve "direnme" mesajı öne çıktı.

"KILIÇDAROĞLU HEMEN KURULTAY KARARI ALMAYACAK!"

Kararın ardından gözler yeniden Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir yol haritası izleyeceğine çevrildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Özel yönetimi ile uzlaşmayı deneyecek. Görevi kabul eden Kılıçdaroğlu'nun partiyi hemen bir olağanüstü kurultaya götürmeyeceği ve koltukta oturmayı planladığı iddia ediliyor.

ÜYELİKLER ASKIYA ALINACAK

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun adı soruşturmalar ile anılan kişilerin partiden uzaklaştırmayı, üyeliklerini askıya alacağı yorumlarını yapıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların değerlendirmesi şu şekilde:

İLK HEDEFİ İMAMOĞLU

Kılıçdaroğlu cephesinde, haklarında soruşturma olan isimler (parti yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri...) hakkında üyeliklerinin askıya alınması ve disiplin sürecinin başlatılmasının sürpriz olmayacağı yorumları yapılıyor. Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bu çerçevede üyeliğinin askıya alınmasının konuşulduğu ifade ediliyor.

BirGün'e Abone Ol