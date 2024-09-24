Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na telefon

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'ahmak davası' ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, hakkında siyasi yasak istenen İmamoğlu ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, dava ile ilgili İmamoğlu'na desteğini iletirken, demokrasiye ve Türkiye'ye yakışmayan siyasi yasaklara karşı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, olası yasağa karşı İmamoğlu’nun yanında olacağını ve gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğini ifade etti.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, siyasi yasak davası ile ilgili desteklerini iletti.



Telefon görüşmesinde, Sayın Kılıçdaroğlu, demokrasiye ve Türkiye'ye yakışmayan siyasi yasaklara karşı olduğunu… — Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi (@kkiletisimofisi) September 24, 2024

'AHMAK DAVASI' HAKKINDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” şeklindeki sözlerine bir gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.