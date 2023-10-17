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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in hastane saldırısına tepki: Lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 17.10.2023 22:41
  • Giriş: 17.10.2023 22:41
  • Güncelleme: 17.10.2023 22:59
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in hastane saldırısına tepki: Lanetliyorum
ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İsrail'in 500 kmişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısına tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail saldırısına yönelik yaptığı açıklama şöyle: 

"Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!"

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