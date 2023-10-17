Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in hastane saldırısına tepki: Lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

Güncel 17.10.2023 22:41 Giriş: 17.10.2023 22:41

Güncelleme: 17.10.2023 22:59 Kaynak: Haber Merkezi

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ANKA