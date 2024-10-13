Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a "Anayasa'nın 3. maddesi" tepkisi: Tartışmaya açmak bölücülüktür

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 3. maddesi ile ilgili sözlerine nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç kimse bu topraklardaki Atatürkçü, Kuvvâcı ve Sevr'i parçalayıp atan kuvveti hafife almasın! Hilafet sevdalısı küçük bir grubun saraydan aldığı destekle, meydanlarda yaptıkları çağrı bizi rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı.

"SİZİN DERDİNİZ ANAYASA DEĞİL"

"Karun olmuşlara meftun olanlar ve onların cahil cesaretleri de bizi rahatsız etmektedir" diyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

""Değiştirilmesi teklif dahi edilemez!" olan anayasanın maddesini tartışmaya açmak bölücülüktür. Sizin derdiniz anayasa falan değil. Derdiniz; ‘’Bölünmez bütünlüğümüzdür.’’ Derdiniz; ‘’Bayrağımız ve Bağımsızlığımızdır.’’

"DEĞİŞECEK TEK ŞEY SARAY VE ŞÜREKASI"

Kılıçdaroğlu, son olarak şunları söyledi: "Bu ülkede değişecek tek bir şey vardır o da: ‘’Saray ve şürekasıdır.’’ Değiştirmek mi istiyorsunuz? Hodri Meydan!"

Hiç kimse bu topraklardaki Atatürkçü, Kuvvâcı ve Sevr'i parçalayıp atan kuvveti hafife almasın!

Hilafet sevdalısı küçük bir grubun saraydan aldığı destekle, meydanlarda yaptıkları çağrı bizi rahatsız etmektedir.

Karun olmuşlara meftun olanlar ve onların cahil cesaretleri de bizi… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 13, 2024

NUMAN KURTULMUŞ NE SÖYLEDİ?

10 Ekim tarihinde Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.