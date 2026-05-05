Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması: Parti yönetimini eleştirdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay davası ve yargılanan belediye başkanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara partinin aldığı tavrı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bu kişilerle yollar ayrılırsa parti kamburlarından kurtulmuş olur” dedi.

"KURULTAY'DA HAKSIZLIK YAPILDI"

Yandaş TGRT’ye konuşan Kılıçdaroğlu Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultay davasına açılan mutlak butlan davasına ilişkin şunları söyledi: “Ben bu işi kapatın desem siz gidip Özgür Özel'in arkasında hizalanacak mısınız? Herkesin hukuki olarak hakkını araması doğaldır. Yine aynı zamanda kurultayda bir haksızlık olduğundan şüphem yok.”

"KAMBURLARDAN KURTULURDUM"

CHP’li belediye başkanlarına açılan davalara ilişkin parti yönetimini eleştiren Kılıçdaroğlu'Bütün bunlar yaşanırken eğer kendisi şu konumda olsaydı, partinin başında olsaydı ne yapardı?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Haksız ithamlarla şüphelileri ayırırdım. Bunlar CHP'yi yıpratmaz. Bu kişilerle yollar ayrılırsa parti kamburlarından kurtulmuş olur ve yüklerinden kurtulmuş bir vaziyette daha güçlü yoluna devam eder."