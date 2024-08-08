Kılıçdaroğlu'ndan "kurultayda aday olacak" iddiasıyla ilgili açıklama

CHP, tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için kurultaya gidecek. 6-7-8 Eylül'de gerçekleşek tüzük kurultayı öncesinde ise, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda genel başkanlık için aday olacağına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, söz konusu iddiayla ilgili Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un açıklamasını bugünkü köşesinden aktardı.

Öztürk'ün aktardığına göre Erol, "Partimizin olağanüstü kurultay kararı ve gündemi, Parti Meclisimiz ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından alınmış doğru bir karardır. Yapılacak tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilmesi ve 7’nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun buna yönelik çalışmalarının olduğu yorumları doğru değildir" açıklamasını yaptı.

Erol'un açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu ise "Bu Sayın milletvekilinin kendi görüşüdür. Benim bu konuda bir şey söylememe gerek yok" dedi.

Başka bir partili ise kurultayın gündeminin belli olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Olağanüstü kurultayın gündemi belli. Orada genel başkanlık seçimi olmadığı gibi, böyle bir seçime ancak Genel Başkan Özgür Özel karar verebilir. Aday olur-olmaz tartışması bu kurultayın konusu değil."