Kılıçdaroğlu'ndan mahkemeye Can Atalay tepkisi: Talimatla karar aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu, ölüm yıldönümünde eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü andı. CHP Lideri, "Erdal İnönü'nün ölüm yıldönümü. Bir bilim insanı ve bir siyasetçiydi. Onu rahmetle, saygıyla anıyoruz.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk günlerinde bir olmak, beraber olmak sıcak mesajlar vermek en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır" dedi.

"Toplumun her kesimiyle güzel bir 100. yıl kutlaması yaptık" diyen Kılıçdaroğlu, "10 milyonu aşkın yurttaşımızın katılımıyla 750'yi bulan konserler gerçekleştirdik. Bir hareketlilik var, baş aktörü CHP'dir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet'i ve demokrasiyi engelleyemez. Ne olursa olsun" diye konuştu.

"CUMHURİYET'İ SON 20 YILA SIĞDIRMAK NE KADAR DOĞRU?"

"Nasıl bir Cumhuriyet? Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller ister Cumhuriyet" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"100 yıllık bir Cumhuriyet'i, son 20 yıla sığdırmak ne kadar doğrudur? 1927 yılında uçak fabrikasını kuran Türkiye'yi nasıl görmezsiniz? Toprak Mahsulleri Ofisi'ni, TARİŞ'i nasıl görmezsiniz? Bugün devleti yöneten en tepedeki kişi kendi dönemini anlattı.

Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar, yoksullukla mücadele ederken Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Onlar büyüme ve kalkınma için kimseye el avuç açmadı. Bunlar da kapı kapı dolaşıyor kimden 3-5 kuruş alsak diye. Yalvarılır mı yakarılır mı ya? Cumhuriyeti kuranlar yolsuzluklarla mücadele ettiler. Bunlar ise yolsuzlukla mücadele etmesinler diye yasa çıkardılar.

Onlar büyüme ve kalkınma için kimseye el avuç açmadılar. Bunlar da kapı kapı dolaşıyorlar bir yerlerden para bulabilir miyiz diye. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını ayaklar altına alıyorlar. Yalvarılır mı 3 5 kuruş için! Borcun faizi, ana parayı geçmiş durumda. Böyle bir batak hiç görülmemişti.

Sayıştay tamamen işlevsiz bırakıldı. Bunlar TL'yi yerlerde sürünür hale getirdiler. Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi, yabancı parayla borçlanan düzeni inşa ettiler. TL itibar kaybeden bir para... Onlar, devlette liyakatli kadroları istihdam ettiler, adalete gölge düşürmediler. Burada ise bırakın devlette liyakati, savcının yazısına baktığımızda yargıda çetelerin oluştuğunu görüyoruz."

CAN ATALAY KARARINA TEPKİ

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermişti.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Milletvekili seçiliyor, hala içerde. Niye içerde? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi karar aldı, açık söylüyorum; talimatla karar aldı. AYM'nin daha önce emsal kararları olmasına rağmen talimatla karar aldı. Bu kişi bizim milletvekilimiz değil, başka bir partinin milletvekili CHP'nin bir özelliği var, nerede bir haksızlık varsa CHP'liler kapı gibi onların yanındadır" ifadelerini kullandı.