Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'daki depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, herhangi olumsuz bir haberin olmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen #deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, herhangi olumsuz bir haberin olmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 10, 2023
Kılıçdaroğlu’nun bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
“Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, herhangi olumsuz bir haberin olmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için.”