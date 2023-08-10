Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'daki depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, herhangi olumsuz bir haberin olmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için” açıklamasını yaptı.

Güncel 10.08.2023 21:47 Giriş: 10.08.2023 21:47

Güncelleme: 10.08.2023 21:51 Kaynak: Haber Merkezi

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