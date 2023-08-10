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Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'daki depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, herhangi olumsuz bir haberin olmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için” açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 10.08.2023 21:47
  • Giriş: 10.08.2023 21:47
  • Güncelleme: 10.08.2023 21:51
Kaynak: Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'daki depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

 Kılıçdaroğlu’nun bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, herhangi olumsuz bir haberin olmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için.”

Malatyada 5,3 büyüklüğünde deprem
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