Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası Başkanı'na eleştiri: Soruyu yanıtlamaması düşündürücü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” sözü sorulduğunda "siyasi konularda konuşmayacağını" belirten Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Demokratik bir ülkenin bağımsız Merkez Bankası Başkanının bu temel ekonomi politikası sorusuna yanıtının ekonomi bilimini yok saymaması beklenir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a eleştirilerde bulundu.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” sözü sorulduğunda "siyasi konularda konuşmayacağını" belirten Hafize Gaye Erkan'a yönelik, "Başkan, “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” görüşüne katılıyor musunuz?” sorusunu, siyasi bir soru olduğunu belirterek yanıtlamamıştır. Gerçekte bu soruyu yanıtlamamasının kanımca düşündürücü sayılması gerekir" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Çünkü bu sorunun yanıtı bilimsel olarak bellidir. Bunu siyasi yapan ise bu bilimsel gerçeğin tüm yetkileri elinde toplamış kişi tarafından reddedilmesi ve konuya farklı bir boyut eklenmesidir. Demokratik bir ülkenin bağımsız Merkez Bankası Başkanının bu temel ekonomi politikası sorusuna yanıtının ekonomi bilimini yok saymaması beklenir."

"Yeni Başkanın sunumunda en çok eleştirilecek husus ise özellikle Kur Korumalı Mevduata ilişkin sorulara verdiği kaçamak cevaplardır" diyen Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankasının en önemli sermayesi güvendir. Güveni sağlamak için şeffaflıktan ve hesap vermekten kaçmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

"128 MİLYAR DOLARI AÇIKLAMALI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in performansı sorulan Kılıçdaroğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ilk göreve geldiğinde “Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak” diye açıkça taahhütte bulunmuştu.

Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uyum taahhüdünün yerine getirilmesi için evvela “128 Milyar dolar nerede?” sorusuyla hafızalara kazınan, arka kapıdan satılan tüm dövizlerin hesabının millete verilmesi gerekir. Yine Kur Korumalı Mevduatın TCMB’ya toplam yükünün ne olduğu, Kur Korumalı Mevduatın bireyler ve şirketler kesimi arasındaki dağılım kamuoyuna mutlaka açıklanmalıdır" diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI ASLİ GÖREVİNİ HATIRLADI"

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı sunuma da değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle raporun iletişiminde “fiyat istikrarı” hususuna sürekli atıf yapılması, Merkez Bankası'nın bu asli görevinin sürekli hatırlatılması önemli. Merkez Bankası uzun bir zaman sonra nihayet asli görevini hatırlamış görünüyor. Bu raporda enflasyon tahmini eskiye göre daha gerçekçi bir biçimde yapılmış ama 2023 için yüzde 58 olarak belirtilen tahmin, ekonomik analizin bugün gösterdiği yüzde 70’in altında. Ayrıca unutmamak gerekiyor ki, enflasyonda yukarı yönlü riskler yüksek."