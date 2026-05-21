Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak butlan' kararına ilişkin açıklama

CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönmesine karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır" dedi.

"Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum."

38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 21, 2026

'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Kılıçdaroğlu, yandaş TGRT Haber'e yaptığı ilk mesajında "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.

Ardından tv100'e de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bütün partililer sükunetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir, kendi sorunları kendi içinde kendisi çözecektir" dedi.

Öte yandan tv100 yayında konuşan Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle konuştuklarını aktardı.

Erkin, şunları paylaştı: "Sayın Kılıçdaroğlu evine geçti. Bazı önemli kurmayları da evine geçmesini istedi. Çünkü sürecin birkaç gün sakinleşmesini bekleyecekler. Önümüzdeki günlerde Kemal Bey’in Özgür Bey’i araması bekleniyor."

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP, "Kararı tanımıyoruz" derken CHP Ankara İl Başkanlığı, parti üyelerine "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulundu.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 3 buçuk dakikalık tepki çeken bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce yaptığı 'iç muhasebe' ve 'arınma' çağrılarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum" demişti.