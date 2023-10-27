Kılıçdaroğlu'ndan Netanyahu'ya 'Gazze' tepkisi: Hala hastaneleri hedef gösteriyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsrail'in bu gece operasyonları genişletme kararı aldığı Gazze'ye ilişkin bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları 21’inci gününde devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetleri yer altı hedeflerini çok ciddi bir şekilde vuruyor. Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek” dedi.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze’deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek, Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istemişti.

"HALA HASTANELER HEDEF GÖSTERİLİYOR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef göstermesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor.

Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok!

Dualarım mazlum Filistin Halkı için…”