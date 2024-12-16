Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'ortadoğu' yanıtı

Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’deki son gelişmelerin ardından Türkiye’nin süreçte rol alması gerektiğini savundu.

Mevcut genel başkan Özgür Özel, gazeteci Murat Yetkin’in “Meraklısı İçin Ortadoğu Kitabı”nda CHP’nin neden yer almadığını sorarak özeleştiri vermiş; “CHP Ortadoğu kitabında neden yok? Çünkü yoktuk. Her şeyi yazmışsınız. Yazılacak bir şey yapsaydık onu da yazardınız” demişti.

Özel'e, “Cumhuriyet Halk Partisinin Suriye konusunda hiçbir şey yapmadığını söylemek doğru değil" şeklinde yanıt veren Kılıçdaroğlu, “O dönem bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız tasfiye edilmemiş olsaydı, bilgi ve fikirlerine başvurulmuş olsaydı, ‘Hiçbir şey yapılmadı’ yanlışına düşülmezdi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, T24 için kaleme aldığı yazıda şunları kaydetti:

“[Özgür Özel’in de o dönem yönetimde olması üzerine] O dönem bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız tasfiye edilmemiş olsaydı, bilgi ve fikirlerine başvurulmuş olsaydı, ‘Hiçbir şey yapılmadı’ yanlışına düşülmezdi. CHP, Türkiye’deki partiler içinde en güçlü arşive sahip olan partidir. Partinin yöneticileri bir sorunla karşılaştıklarında ilk bakacakları yer partinin hafızasıdır, arşividir. CHP, devlet kuran bir partidir. Devlet kuran bir partinin sözcülerinin ve de Genel Başkanının söylemlerinin bir ağırlığının olması gerekir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, CHP’nin yıllardır sürdürdüğü Suriye politikasının haklılığı bugün çok daha net ortaya çıkmıştır. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu haklı politikaların bugün yeterince seslendirilmemesi de en büyük üzüntümdür.”