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Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 13:50
  • Giriş: 04.09.2023 13:50
  • Güncelleme: 04.09.2023 13:50
Kaynak: AA
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Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Milli kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

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