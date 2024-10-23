Kılıçdaroğlu'ndan TUSAŞ açıklaması: "Teröre karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırı düzenlendi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,yapılan saldırıyı lanetledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ Tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Birlik ve beraberliğimize kast eden terörü, teröristleri ve onların destekçilerini lanetliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Kenetlenmekten ve el ele vererek teröre ve terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur.."