Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali isteminin reddedilmesinin ardından önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın CHP'lilerin yeni parti kuracağı iddia edilmişti.

Gazeteci Sinan Burhan, “CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri, artık yeni bir yol ayrımına gelmiş gözüküyor. Bazı isimlerin ‘yeni parti kuralım’ önerisini Kılıçdaroğlu’nun kapısına getireceği iddia ediliyor” demişti.

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu bu iddialara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu bu iddialara ilişkin “Tümüyle palavra” diye cevap verdi.

"SİYASETE DEVAM ETME PLANIMIZ YOK"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise şunları söyledi: " “Partili olan biziz. Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz.”

Kuşoğlu ayrıca "“Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey’in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Siyaset iddiamız yok” dedi.

PARTİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Parti yönetimine çağrıda bulunan Kuşoğlu, “Bir kez daha söyleyeyim: Şaibeli isimlerin olmadığı daha aklı başında bir yönetim oluşmalı. CHP kadroları içinde çok iyi isimler var ve partinin yenilenmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu 6 Nisan’daki Olağanüstü Kurultay’a gitmişti. 28-30 Kasım’da da gidebilir. Ama şunu bilmenizi isterim: Çok kırıldı Kemal Bey. Kendisine ve ailesine yapılan hakaretler kırıcı oldu. Hikmet Çetin’in özür dilemesi yeterli değil Genel Merkez’in de özür dilemesi gerekiyor” dedi.