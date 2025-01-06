Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni süreç' yorumu: Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı sürecine hazırlık

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla devam eden yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylemek gerekirse Erdoğan rejimi, otoriter yönetimini ‘Demokrasi tiyatrosu’yla maskelemekte ve halkın gerçek sorunlarını görmezden gelmektedir" dedi.

POLİTİK GÜÇ KAZANMAK İÇİN YAPIYORLAR

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Dikkat ediniz, Bahçeli ve Erdoğan’ın çözüm önerisi, demokrasiyi bütün kurumlarıyla yeniden inşa etme önerisi değildir. Tam aksine toplumun geniş kesimlerinin katılımını dışlayan bir çözüm öneridir. Çözümü bir kişinin tek başına eylemlerine bağlayan dar bir çerçeveye sığdırıyorlar. Aslında böyle bir çerçevede sorunun çözülemeyeceğini bildikleri halde, muhtemel baskın erken seçim için bu girişimi oya devşirecek politik güç kazanmak için yapıyorlar."

"Cumhur İttifakı’nın son yıllarda Kürt seçmenlerin desteğini kaybettiği açıktır" diyen Kılıçdaroğlu, "DEM’e yönelik baskıların arttığı ve sorunun çözümüne dair demokrasiyi önceleyen bir politika sunmadıkları da açık. Öcalan kartının bu süreçte ortaya atılması, Kürt seçmenlere yönelik göz kırpma, Erdoğan’ın yeni bir cumhurbaşkanlığı sürecine hazırlık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM VESAYET ALTINDA

"Ayrıca, Bahçeli ve Erdoğan’ın önerisini, gerek ekonomik, gerekse de uluslararası politik sıkışmışlık nedeniyle hedefledikleri hanedanlığa dayalı bir dikta rejimine giden yolun inşası için siyasi bir manevra olarak da görüyorum" vurgusunu yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Maalesef Türkiye’de demokrasi yoktur, askıya alınmıştır. Çözümün adresi olması gereken TBMM vesayet altındadır ve mevcut sistemde sorun çözme kabiliyetini yitirmiştir. Umarım Erdoğan, bu temel demokrasi sorununu hanedanlık yaratmak, dikta rejimini güçlendirmek için -bir sıçrama tahtası- olarak kullanılmaz. Bu anlayış, Erdoğan’ının şahsi emellerini gerçekleştirmek için daha büyük felaketlerin ortaya çıkmasına neden olur."