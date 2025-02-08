Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim yorumu: "Hatay kaybedilmemeliydi. Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i almamız gerekiyordu"

CHP'nin bir önceki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam KRT'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

KIlıçdaroğlu, geçen sene yapılan seçimde CHP'nin birinci parti olması hakkında da konuştu.

Yerel seçimdeki başarıyı beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bilinen bir gerçekti. Hatay kaybedilmemeliydi. Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i almamız gerekiyordu. Buralarda çok güçlü olabilirdik" dedi.

Kılıçdaroğlu, parti yönetimine olan eleştirileri hakkında ise "Partiye yönelik yoğun bir eleştiri yapmak istemem. Var ama ben Özgür Bey İle beraber olduğumuz bazı ortamlarda görüşlerimi Özgür Bey'e aktarırım" diye konuştu.