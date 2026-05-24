Kılıçdaroğlu'nun avukatı, CHP Genel Merkezi'nin 'boşaltılması' için Emniyet'e dilekçe verdi

Mutlak butlan kararıyla tekrar CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mevcut yönetimin karara direnmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için Emniyet'e dilekçe verdi.

CHP'de genel başkanlık değişiminin yaşandığı Kasım 2023 tarihli kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından tekrar genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, partinin genel merkezine girebilmeleri için polise başvurdu.

Delegeler tarafından genel başkan seçilen Özgür Özel ve yönetiminin genel merkezden ayrılmaması nedeniyle Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

"ÖNCEKİ PARTİ İLGİLİLERİ TARAFINDAN GENEL MERKEZ BOŞALTILMAMIŞTIR"

Dilekçede, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki Parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ-tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki Parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır.

'GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep eder, bilgilerinize saygıyla sunarız."

ANKARA VALİLİĞİ: TALİMAT VERİLDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Valiliği de Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GENEL MERKEZE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

CHP Genel Merkezi çevresinde gece saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanırken, çok sayıda CHP milletvekili, Parti Meclisi üyesi ve il-ilçe başkanı genel merkez binasında toplandı. Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen bazı partililer ile genel merkez önünde nöbet tutan partililer arasında arbede yaşanırken, CHP’li kurmaylar “genel merkeze sahip çıkma” çağrısı yaptı.