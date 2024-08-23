Kılıçdaroğlu'nun avukatından, Ali Mahir Başarır'a '17-25 Aralık' yanıtı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 17-25 Aralık süreci ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik, Başarır'ın 17-25 Aralık ile ilgili "Sıfırlama da doğru, para da doğru, o gün üzerine gidemedik. Benim için ülkem adına en acı olaydır" dediğini anlattı.

Başarır'ın açıklamasının "somut gerçekliklerle örtüşmeyen, haksız ve yersiz değerlendirme niteliğinde" olduğunu ifade eden Çelik, "Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık süreçlerinde ve sonrasında açığa çıkan yolsuzluk olaylarını yüzlerce kez eleştiri konusu yapmış, dahası Meclis Grup konuşmalarında ve miting alanlarında 'Baş çalan, Haramiler, Malı götürenler' gibi ağır söylemlerle eleştirilerini yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA YAPILMIŞ BÜYÜK BİR HAKSIZLIK"

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde yaptığı bir paylaşımda bile 'Oğluna paraları sıfırlatanda değiliz' diyerek hala yolsuzluklara karşı mücadelesini sürdürmektedir" diyen Çelik, şunları söyledi:

"Bu eleştirilerden ötürü başta Erdoğan, Ailesi ve yolsuzluk yapan bakanların şikayeti üzerine 100'e yakın ceza soruşturmasına ve hâlâ görülmekte olan 6 ceza davasına muhatap olmuştur. Ayrıca bu açıklamalarından kaynaklı olarak 20’nin üzerinde tazminat davası ve yüz binlerce liralık tazminat davasıyla karşı karşıya kalmış bir Genel Başkana, “Bu yolsuzlukların üzerine gidemedik”söylemi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlığın kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır! 5'li çeteleri, kayıp 128 milyar dolar parayı ağzına almaya korkanların yaptığı bu açıklama bizi şaşırtmamıştır. Partide görev alanlar, yapmış oldukları açıklamalara dikkat etmeli, yalan-yanlış açıklamalarla gündeme gelmemelidirler!"