Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez'den CHP'deki işten çıkarmalara ilişkin açıklama

CHP’de mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine gelmesiyle parti genel merkezinde başlayan işten çıkarmalara ilişkin açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, işten çıkarmaların yeniden inceleneceğini belirterek, "Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

Sönmez’in açıklamasında işten çıkarmalar için parti yöneticilerine yönelik “küfür, hakaret, tehdit” iddiası ile bazı çalışanların mazeretsiz ve raporsuz şekilde işe gitmediği iddiası gerekçe olarak gösterildi. Ancak Sönmez’in, “2 yılı aşkın süredir genel merkezde değiliz biz. Bu bizim yapabileceğimiz bir tespit değildir” sözleri, fesih kararlarının hangi somut inceleme sonucunda alındığı sorusunu da gündeme getirdi.

Sönmez'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"Şu anda arkadaşlarımızın feshe gerek nedenlerle ilgili bilgileri 2 yolla öğrenme şansımız var. Birincisi; parti yöneticilerine küfür, hakaret, tehdit vesaire gibi kurum çalışanı disipline uymayacak şeyler yapmışsa. İkincisi ise bu süreçte mazeretsiz ve raporsuz şekilde işe gitmedikleri ve kağıt üzerinde kadrolu göründüklerine yönelik bir tespit varsa bunda yine bir fesih söz konusu olabilir.

Bu da nihayetinde nasıl öğrenilebilir? Eğer kart basılıyor da basmamışsa, kart basılmış ama fiilen gitmemişse ancak içerideki çalışan arkadaşlar bunun bilgisini verir. 2 yılı aşkın süredir genel merkezde değiliz biz. Bu bizim yapabileceğimiz bir tespit değildir. Personelin giriş-çıkış sisteminden baktığınız zaman bir yılda mazeretsiz olarak 300 mesai günü var, bunun 285’inde gelmemişse, bu fiili çalışan değildir. Tekrar incelenecek bu işten çıkarmalar.

Genel olarak, ‘çalışanın işine son verilsin’, Cumhuriyet Halk Partisi’nin görüşü olamaz. Genel Merkez’deki idari tasarrufla bunlar yapıldı, benim kendi birimlerimdeki arkadaşlarla ilgili fesih nedenlerini tek tek inceleyeceğim.

Gerekirse kendilerini de çağırır, konuşurum. Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz. Bu gizlice yapılmış bir kıyım, bir operasyon vesaire olmadığı için bizim burada karnımızı ağrıtacak bir durum yok. Kendi birimim için de yeni bir görevlendirme yok."