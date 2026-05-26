Kılıçdaroğlu'nun başvurusu onaylandı: Eski PM ve YDK göreve gelecek

CHP'de mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla tekrar genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği dilekçe İcra Dairesi tarafından onaylandı.

Buna göre CHP'de 3 yıl önceki kurultayda görevini delegelerin oyuyla kaybeden PM ve YDK üyeleri mahkeme kararıyla geri dönecek.

1 HAZİRAN'DA TOPLANACAKLAR

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38'nci olağan kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan ilan edilmişti.

Özgür Özel'in kurduğu Parti Meclisi (PM) de kağıt üzerinde geçerliliğini kaybetti.

HP'de 3 yıl önceki kurultayda görevini delegelerin oyuyla kaybeden ancak mahkeme kararıyla geri dönen PM, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da toplanacak.