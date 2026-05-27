Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde yaşananlara ilişkin suç duyurusu talimatı verdiği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen yandaş TV100 yorumcusu Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre, mutlak butlan kararının tebliğ edildiği gün CHP Genel Merkezi’nde bulunan ve parti mülkiyetine zarar verdiği belirtilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Haberde, Kılıçdaroğlu’nun koltukları parçalayan, fotoğrafları kırıp yere atan, Atatürk’ün fotoğrafını tahrip eden, duvarlara hakaret içerikli yazılar yazan ve binayı kullanılamaz hale getiren kişilerin tespit edilmesi için talimat verdiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin güvenlik kamerası kayıtları üzerinden tespit edilerek şikâyet edileceği aktarıldı.

Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



"ÖZEL HABER… CHP’nin mülkiyetine ve kurumsal kimliğine zarar verenler hakkında suç duyurusu… @tv100 için edindiğim bilgiye göre; mutlak butlan kararının tebliğ edildiği gün CHP Genel Merkezi’nin içinde bulunan ve çevreye zarar veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltukları parçalayan, fotoğrafları kırıp yere atan, Atatürk’ün fotoğrafını tahrip eden, duvarlara hakaret içerikli yazılar yazan ve binayı kullanılamaz hale getiren kişilerin tespit edilmesi ve suç duyurusunda bulunulması için talimat verdi. Bu kişiler güvenlik kameralarındaki kayıtlara bakılarak şikayet edilecek."