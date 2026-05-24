Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Genel Merkez personeline: "Binayı terk edin"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Genel Merkez personelini arayarak, "Tahliye işlemleri başladığında Genel Merkez'de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin" dedi. Bunun üzerine personel binayı terk etti.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Genel Merkez personelini aradı.
Kılıçdaroğlu'nun ekibi, personele, "Tahliye işlemleri başladığında Genel Merkez'de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin" denildi.
Bunun üzerine personel binayı terk etti.
NELER YAŞANDI?
CHP Genel Merkezi çevresinde hareketlilik arttı. CHP Genel Merkez önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kişiler ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, delegelerin seçtiği Özgür Özel yönetiminin genel merkezi terk etmemesi üzerine Emniyet'e dilekçe verdi.