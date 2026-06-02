Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi bugün açıklanacak

"Mutlak butlan"la göreve dönen Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi bugün saat 16.00'da açıklanacak. Listeyi "Basın Sözcüsü" olarak görevlendirileceği öne sürülen Berhan Şimşek açıklayacak.

  • 02.06.2026 14:25
  • Giriş: 02.06.2026 14:25
  • Güncelleme: 02.06.2026 15:49
Kaynak: Haber Merkezi
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen karar sonrası göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bugün saat 16.00'da açıklanacak.

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e geldiği 30 Mayıs Cumartesi gününden bu yana Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlemek için çalıştığı belirtiliyordu.

Bu çalışma sonucu MYK üyelerinin belirlendiği ve bugün isimlerin açıklanacağı öğrenildi.

MYK üyelerinin isim ve görevlerini, "Basın Sözcüsü" olarak görevlendirileceği öne sürülen Berhan Şimşek açıklayacak. Liste, saat 16.00'da açıklanacak.

