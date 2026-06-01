Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinin yarın açıklanması bekleniyor

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında Özgür Özel yönetiminin yerine CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmay listesi netleşiyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki partide, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesinin yarın açıklanması bekleniyor.

Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00 sıralarında parti genel merkezine gelerek MYK çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 8 saat süren mesainin ardından genel merkezden ayrılan Kılıçdaroğlu'nun, gün boyunca yeni yönetim kadrosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

MYK LİSTESİ 8 KİŞİYLE SINIRLI

Edinilen bilgiye göre, yeni MYK'nin 8 kişiden oluşması planlanıyor. Listenin kısa tutulduğu belirtilirken, kurulda yer alacak isimler henüz netleşmedi.

Genel merkezdeki kurmay mesaisinin yarın da devam edeceği, gün içerisinde yeni MYK'nin ve genel başkan yardımcılarının resmen ilan edileceği ifade ediliyor.