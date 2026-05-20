Kılıçdaroğlu'nun videosunu 19 CHP'li vekil paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama videosunu 19 CHP'li milletvekili paylaştı.

3 buçuk dakikalık bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'kutsal bir emanet' olduğunu söylemiş ve "Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz" derken daha önce yaptığı 'iç muhasebe' ve 'arınma' çağrılarını tekrarlamıştı.

19 milletvekilinin isimleri ise şöyle:

Faik Öztrak

Gamze Akkuş İlgezdi

Deniz Demir

Hüseyin Yıldız

Mahir Polat

Rıfat Nalbantoğlu

Semra Dinçer

Sevda Erdan Kılıç

Barış Bektaş

Ali Fazıl Kasap

Mustafa Adıgüzel

Hasan Öztürkmen

Gürsel Erol

Ali Öztunç

Ali Karaoba

İnan Akgün Alp

Kadim Durmaz

Rahmi Aşkın Türeli

Orhan Sarıbal

CHP YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun videosuna CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerini 'yargının ve adaletin arınması' olarak yorumladığını belirten Başarır, tutuklu belediye başkanları ve parti yöneticilerine işaret ederek, “Kendisinin ve bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım” dedi.