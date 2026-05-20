Kılıçdaroğlu'nun videosunu 19 CHP'li vekil paylaştı
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı ve CHP için 'iç muhasebe' ve 'arınma' çağrıları yaptığı açıklama videosunu 19 CHP'li milletvekili paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama videosunu 19 CHP'li milletvekili paylaştı.
3 buçuk dakikalık bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'kutsal bir emanet' olduğunu söylemiş ve "Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz" derken daha önce yaptığı 'iç muhasebe' ve 'arınma' çağrılarını tekrarlamıştı.
19 milletvekilinin isimleri ise şöyle:
- Faik Öztrak
- Gamze Akkuş İlgezdi
- Deniz Demir
- Hüseyin Yıldız
- Mahir Polat
- Rıfat Nalbantoğlu
- Semra Dinçer
- Sevda Erdan Kılıç
- Barış Bektaş
- Ali Fazıl Kasap
- Mustafa Adıgüzel
- Hasan Öztürkmen
- Gürsel Erol
- Ali Öztunç
- Ali Karaoba
- İnan Akgün Alp
- Kadim Durmaz
- Rahmi Aşkın Türeli
- Orhan Sarıbal
CHP YÖNETİMİNDEN TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun videosuna CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu’nun sözlerini 'yargının ve adaletin arınması' olarak yorumladığını belirten Başarır, tutuklu belediye başkanları ve parti yöneticilerine işaret ederek, “Kendisinin ve bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım” dedi.