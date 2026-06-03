Kılıçdaroğlu'nun yeni basın sözcüsüne 'AKP ile karıştırdı' tepkisi: Paylaşımı gündem oldu

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen karar sonrası göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Basın Sözcüsü" olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, MYK üyelerinin isim ve görevlerini duyurdu.

MYK toplantısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Müslim Sarı,"Henüz tamamlamış olduğumuz Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı, yarın (3 Haziran Çarşamba) saat 14.00'te Genel Merkezimizde düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Sarı'nın paylaşımında kullandığı "Merkez Yürütme Kurulu" ifadesi sosyal medyada dikkat çekti.

Henüz tamamlamış olduğumuz Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız, yarın (03 Haziran Çarşamba) saat 14:00’da Genel Merkezimizde düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. @kilicdarogluk — Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 2, 2026

CHP'nin parti yapılanmasında "Merkez Yürütme Kurulu" adlı bir organ bulunmazken, partinin en üst karar ve yürütme organı "Merkez Yönetim Kurulu" (MYK) olarak adlandırılıyor.

"Merkez Yürütme Kurulu" ise AKP'nin parti teşkilatında kullanılan bir isim olarak biliniyor.

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Sarı'nın CHP ile AKP'nin parti organlarını karıştırdığı yönünde yorum yaptı.