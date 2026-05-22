Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu iddiası

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasının belli olduğu iddia edildi.

Yandaş TGRT'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu CHP'nin mevcut yönetiminin yaptığı Yargıtay başvurusundan feragat edeceği iddia edildi.

YARGITAY'A BAŞVURU KARARI

TGRT yayınında konuşan Ahmet Sözcan şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni yönetim, Yargıtay'daki temyiz sürecinden feragat edecek. CHP Genel Merkezi'nin şu anki avukatı azledilecek; muhtemelen Kemal Bey yine Celal Çelik ile devam edecek ve düşen yönetimin yaptığı temyiz başvurusundan geri dönülecek. Dolayısıyla Yargıtay'da böyle bir görüşme yapılması beklenmiyor, İstinaf Mahkemesi'nin kararı belirleyici olacak.

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu sonra ne yapacak? Elbette bazı hukuki süreçler var. Bu kapsamda karar defteri ve partinin mührü Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen genel merkeze gitmesi yönünde şu an bir beklenti yok. Önce düşen yönetimin nasıl bir tavır alacağını bekleyecek.

"'ARINMA' ÇAĞRISINA UYGUN HAREKET EDECEK"

Koltuğa oturduktan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun, daha önce yaptığı 'arınma' çağrısının gereğini yerine getirmesi bekleniyor. Yani adı yolsuzlukla, ahlaksızlıklarla anılan isimleri CHP'den mutlaka gönderecektir; onlarla CHP'nin ilişkisini kesecektir.

Ekrem İmamoğlu konusu da tabii çok merak ediliyor. Bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun bundan sonraki tavrı önemli olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu da ona göre bir aksiyon alacaktır. Ancak zaten aralarına daha önce de mesafe koymuştu, belli bir aşamadan sonra gidip ziyaret dahi etmiyordu. O mesafeli ilişki aynı şekilde korunacaktır."