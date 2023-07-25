Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile bir araya geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 19.030'da CHP'li tüm milletvekilleri ile akşam yemeğinde buluşacak. Kılıçdaroğlu yarın ise beş grup halinde yeni milletvekilleri ile bir araya gelerek yeni dönemde talep ettiği çalışmaları anlatacak.

BirGün Ankara

Cumartesi günü belediye başkanları ile başladığı görüşme trafiğini bugün tüm milletvekilleri ile görüşerek sürdürecek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ise yeni milletvekilleri ile bir araya gelecek.

Hafta sonu önce belediye başkanları, ardından Parti Meclisi üyeleri ile görüşen Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 19.00'da CHP'li tüm milletvekilleri ile akşam yemeğinde buluşacak.

Kılıçdaroğlu yarın ise beş grup halinde yeni milletvekilleri ile bir araya gelerek yeni dönemde talep ettiği çalışmaları anlatacak.

Görüşmenin genel merkezde gerçekleşeceği de öğrenildi.

PROGRAM DEĞİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun bugün milletvekilleri ile yapacağı görüşmenin programı değişti.

CHP'den yapılan açıklamada, "19:30'da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesisine alınmıştır. Genel Başkanımız, MYK üyelerimiz ile milletvekillerimiz katılacaktır" denildi.