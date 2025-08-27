Kılıçdaroğlu: Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin, bana yakın kaynak yok

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın kaynakların bulunmadığını ve tüm görüşlerini sosyal medya üzerinden aktardığını ifade etti.

tv100'de Şimdi Konuşalım programında, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünde" olduğu iddia edildi.

Söz konusu iddiaların ardından gazeteci Gürbüz Evren, tv100 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını aktardı.

"Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin. Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin."