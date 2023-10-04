Kılıçdaroğlu: Saray oyunlarını bırakıp sınır güvenliğini sağlayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yine sınırdan geçen teröristler, yine kent merkezinde, üstelik Başkentimizde bombalı saldırı gerçekleştiriyor. Saray oyunlarını, güç kavgalarını bırakıp sınır güvenliğini sağlayın. Kaybedecek vaktimiz, canımız kalmadı” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ekim’de Ankara’da İçişleri Bakanlığı önünde yapılan terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı X’te (Twitter) paylaştığı mesaj şöyle:

“Yıllardır biz ‘Sınır namustur’ diyoruz, Erdoğan da çıkıp masal anlatıyor; bize söylenmedik laf, hakaret bırakmıyor. Ama gerçekler acı… Yine sınırdan geçen teröristler, yine kent merkezinde, üstelik Başkentimizde bombalı saldırı gerçekleştiriyor. Saray oyunlarını, güç kavgalarını bırakıp sınır güvenliğini sağlayın. Kaybedecek vaktimiz, canımız kalmadı!”