Kılıçdaroğlu "Sarayla müzakere edilmez" sözleriyle ilgili açıklama yaptı, uyarılarda bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözleriyle ilgili açıklama yaptı: "Erdoğan kendisine sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ekonomide daha sert kararlar alacak. Kimse Erdoğan’ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından yaptığı, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir!" açıklamasıyla ilgili konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasıyla ilgili, "Partiden tamamen bağımsız söylüyorum. Sade bir yurttaş olarak düşüncelerimi ifade ediyorum. Bu kadar yoğun sorunların yaşandığı bir ülkede mesajımda da ayrıntıları saydım. Anayasada değişiklik örneğin. Ne yapılacak anayasada? ‘Değişiklik yapacağım’ diyor. Erdoğan’ın keyfi geldi diye anayasaya mı değiştireceğiz? Yapılan bütün değişiklikler Erdoğan’ın isteği üzerine oldu. Ülke tam anlamıyla felaketle karşı karşıya kaldı. Bunun neyini değiştirecek? Neresini değiştirecek? Rahatsız olduğu tek bir şey var: Namusu ve şerefi üzerine yemin etmişti herhalde bunu değiştirecek" dedi.

"KİMSE ERDOĞAN'IN İŞLEYECEĞİ SUÇA ORTAK OLMAMALI"

Kılıçdaroğlu, "31 Mart sonrası kutuplaşmadan yumuşamaya yol alındı. Bu iyi değil mi?" sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

“Kutuplaşmadan çıkmanın yolu milletin refaha çıkmasıyla olur. Siz ya milletin tercümanı olacaksınız ya da... Emeklinin, işçinin, memurun, milyonlarca işçinin sorununu dile getireceksiniz, onların sorunlarını çözerseniz kutuplaşma da biter. Bütün o sorunlar bundan sonra daha da büyüyecek. Alınan, alınacak ekonomik kararlar icra dosyalarını daha da artıracak, işsizlik çok daha büyüyecek.

"ERDOĞAN KENDİNE ORTAK ARIYOR"

Bakın; Erdoğan kendisine ortak arıyor! Sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ortak arıyor net! Ekonomide daha sert kararlar alacak. İşsizlik, fakirlik artacak, dolar yükselecek. Bu politikaları izlerken kendisine ortak arıyor. Nesini müzakere edeceğiz? Siz kimin temsilcisisiniz? CHP milletin temsilcisidir. Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz, sarayın sorunlarını çözmek için değil. Kimse Erdoğan’ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı. Erdoğan ekonomi de sert tedbirler alacak, Mehmet Şimşek sert tedbirler alacak. Aldığı tedbirlere, milleti perişan edecek tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yoktur."