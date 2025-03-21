Kılıçdaroğlu: "Sayın Genel Başkanı olağanüstü kurultay kararı nedeniyle kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'ye kayyum atanma olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı almasına CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.

X hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.

Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum.

Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."