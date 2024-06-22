Kılıçdaroğlu: "Şerafettin Bahadır'a yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum"

CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Şerafettin Bahadır'a yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum" dedi.

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır, dün akşam saatlerinde önce darp edildi daha sonra silahlı saldırıya uğradı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bahadır'a kızının yanında silahlı saldırı düzenleyen kişilerin Pınarbaşı'nın eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler olduğu iddia edildi.

Kılıçdaroğlu, "Şerafettin Bahadır'a yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum" tepkisini verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kayseri Pınarbaşı Belediyesi meclis üyemiz Şerafettin Bahadır'a yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Siyaseti suç alanına çevirmeye çalışan çeteler ve onların siyasi uzantıları, şunu iyi bilsin;Onların baskıları ve korkutma çabalarına karşı, her zaman hukuk zemininde mücadele edeceğiz. Şerafettin Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Pınarbaşı ilçemizde, milletimizin kamplaşma tuzağından uzak durmasını ve partililerimizin sükunet içerisinde kalmasını rica ediyorum. Adli makamlarca başlatılan sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."