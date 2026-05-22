Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında biyografisini değiştirdi: CHP Genel Başkanı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında biyografisini güncelledi. Kılıçdaroğlu biyografisine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. Biyografide öncesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı yazıyordu.

MUTLAK BUTLAN SÜRECİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'usulsüzlük' soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki "değişim" kurultayının ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerine dava açmıştı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme, 24 Ekim'de davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ve ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, "husumet yokluğu" nedeniyle reddine karar vermişti.

Bunun üzerine Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen karara itiraz etmiş, karar İstinaf'a taşınmıştı.

İstinaf, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini göreve aynen devam etmesine karar verirken 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.