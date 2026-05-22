Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP avukatından açıklama

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP Genel Merkezi avukatlarından Çağlar Çağlayan açıklama yaptı. Çağlayan, kararın sabah saatlerinde kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.

  22.05.2026 11:53
  • Giriş: 22.05.2026 11:53
  • Güncelleme: 22.05.2026 11:59
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah itibariyle parti avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş'ı görevden aldı.

"KARAR TEBLİĞ EDİLDİ"

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Çağlayan, sabah saat 08.30 itibariyle görevden alındığının kendisine tebliğ edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yetkisi olup olmadığına ilişkin konuşan Çağlayan “Böyle bir yetkisi olduğunu düşünüyor demek ki. Avukat olarak azilnameyle ilişiğimizi kesti dedi.

Kılıçdaroğlu’nun disiplin süreci işletip işletemeyeceğine de değinen Çağlayan “Mahkeme kendince bir Yüksek Disiplin Kurulu da kurdu. Bunlar işleyecek mi göreceğiz. Bu süreçte her şey zamanla belli olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çağlayan, kurultayla ilgili kararlar hakkında hem Yargıtay’a hem YSK’ye gerekli itirazları yaptıklarını belirtti.

