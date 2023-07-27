Kılıçdaroğlu: Toplumun travma yaşadığını kabul ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının ardından muhalefette yaşanan kaos ve seçmenlerin tepkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Toplumun bir travma yaşadığını kabul ediyorum. Bunu karabasana, umutsuzluğa çevirmek gibi bir geleneğimiz yok" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının ardından seçmenlerin travma yaşadığını ancak bunun umutsuzluğa dönüşmesine engel olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Toplumun bir travma yaşadığını kabul ediyorum. Bunu karabasana, umutsuzluğa çevirmek gibi bir geleneğimiz yok ve olamaz" diye konuştu.

Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'dışarıdan dizayn edilmek istendiğini' öne sürdü:

"Medyada yazılanlara dikkatle bakıyoruz. Bunların içinde haklı eleştiriler de var ama hiç kullanmadığımız cümleler de. Bunların içinde trol hesaplar var. Bazen bu trol hesaplara inananlar ya da inanmayanlar var. Vatandaş gazetelerde sadece CHP'nin konuşulması, içişlerine müdahale edilmesi, CHP'nin bir anlamda dışarıdan dizayn edilmeye çalışılmasını içine sindiremiyor. Biz de sindiremiyoruz."

"PARTİ İÇİ TARTIŞMALARA SON VERİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, CHP'de yaşanan iç tartışmalar hakkında da konuştu. Sorunların parti içinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan CHP lideri, "Artık parti içi tartışmaları tamamen bir tarafa bırakıyoruz ve ülkenin sorunlarına odaklanıyoruz" dedi.

BAHÇELİ'YE CEVAP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün Meclis'te yaptığı "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" açıklamasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Sayın Bahçeli önce milli paramıza sahip çıksın. Bu kadar zam yaşanırken vatandaşa sahip çıksın. (Beş kuruş para dilenmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişinin dilenciler gibi gezmesini içime sindiremiyorum) diye açıklama yapsın. Lozan'ı düşünsün, Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu ve şimdi Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu karşılaştırsın. CHP'yi düşünmesin. CHP yolunda gidiyor, Kuvay-ı Milliyeci'dir.”