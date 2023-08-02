Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Başkanı Satılmış Çalışkan’ı dernek merkezinde ziyaret etti.

Güncel 02.08.2023 13:34 Giriş: 02.08.2023 13:34

Güncelleme: 02.08.2023 13:43 Kaynak: Haber Merkezi