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Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Başkanı Satılmış Çalışkan’ı dernek merkezinde ziyaret etti.

Güncel
  • 02.08.2023 13:34
  • Giriş: 02.08.2023 13:34
  • Güncelleme: 02.08.2023 13:43
Kaynak: Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER'i ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER Başkanı Satılmış Çalışkan ile dernek merkezinde görüştü. 

Kılıçdaroğlu ile Çalışkan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu’na, partinin genel başkan yardımcıları Hasan Efe Uyar, Aysu Bankoğlu, Aylin Yaman ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.

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