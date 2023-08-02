Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Başkanı Satılmış Çalışkan’ı dernek merkezinde ziyaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER Başkanı Satılmış Çalışkan ile dernek merkezinde görüştü.
Kılıçdaroğlu ile Çalışkan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Kılıçdaroğlu’na, partinin genel başkan yardımcıları Hasan Efe Uyar, Aysu Bankoğlu, Aylin Yaman ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.