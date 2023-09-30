Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in kızının düğün törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Güzelbahçe’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Neptün Soyer’in kızları Duygu’nun düğün törenine katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünya evine giren Duygu ve Çağan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir Güzelbahçe’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Neptün Soyer’in kızları Duygu’nun düğün törenine katıldı.

Evlenen Duygu ve Çağan çiftinin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Soyer ve İzgi ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Nikah töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Böylesine güzel bir düğünde sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Sizlere güzel torunlar verecekler, sakın ola ki o torunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Arada bir tartışacaksınız ama barışmayı da unutmayın” dedi ve nikâh cüzdanını Duygu Soyer’e teslim etti.