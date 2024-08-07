Kılıçdaroğlu ve Babacan'dan Bakırhan'a taziye ziyareti

CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2 hafta önce annesini kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, annesini kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a taziye ziyaretinde bulundu.

2 hafta önce önce annesini kaybeden Bakırhan, partisinin Balgat’taki genel merkezinde taziyeleri kabul etti.

Babacan'a Başdanışmanlar Ali İhsan Merdanoğlu ve Kerem Altın, Kurucular Kurulu Üyesi Abdurrahim Aksoy ve Milletvekilleri Elif Esen, Medeni Yılmaz, Sadullah Ergin ve Mehmet Emin Ekmen’den oluşan bir heyet eşlik etti.

Kılıçdaroğu ise CHP eski milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Nihat Yeşil ile birlikte Bakırhan’ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan, bir süredir tedavi gördüğü pankreas kanseri nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetmişti.