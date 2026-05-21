Kılıçdaroğlu yandaşa konuştu: Mutlak butlak için "hayırlı olsun" dedi

CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönmesine karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, yandaş TGRT Haber'e yaptığı ilk mesajında "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP, "Kararı tanımıyoruz" derken CHP Ankara İl Başkanlığı, parti üyelerine "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulundu.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 3 buçuk dakikalık tepki çeken bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce yaptığı 'iç muhasebe' ve 'arınma' çağrılarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum" demişti.