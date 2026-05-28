Kılıçdaroğlu "yapılmayacak" dedi, Emir'den yanıt geldi: "Grup Toplantısı ile ilgili bir yetkisi yoktur"

CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen ve, “Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadelerinin geçtiği yazıya ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM'de konuşan Emir "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir." dedi.

Murat Emir’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÜÇ GÜNLÜK AÇIKLAMALARI BİZİ ŞAŞIRTMIŞTIR"

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, üç günlük açıklamaları ve yaklaşımlarıyla doğrusu bizi şaşırtmıştır. Kendisinden beklemediğimiz derecede kimi konulara uzak kalışını, kendisinin bilmemesi değil, yakın çevresi tarafından hazin bir şekilde yanıltılması olarak değerlendirmek istiyoruz. Çünkü yanıltılmamış bir Kılıçdaroğlu’nun böylesine yaklaşımlar göstermesi bizce olanaksızdır.

Sabahın bir vaktinde genel merkezimizin kapısına mafyatik tiplerle üç dört milletvekili dayandı. Biz o sıralarda ‘Acaba kesin kurultay tarihini nasıl belirleriz, CHP’ye yaraşır bir devir teslim törenini nasıl yaparız?’ diye uzlaşı ararken, bu kişiler sabahın köründe zorbalıkla genel merkezimize girmek istediler. Kendisi, genel merkezde yaşanan bu görüntülerden sonra ‘Biz bu görüntülerden sorumlu değiliz’ dedi ama kendisinin yakın çevresinden birilerinin o sıralarda İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaptığı ortaya çıktı.

"PM'DE ZAYIF OLDUĞUNUZU ANLADINIZ, KORKTUNUZ, KAÇTINIZ"

Yeni atanmış kayyum yönetimi olarak Parti Meclisi’ni toplamak istedi. ‘1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplayacağım’ dedi ama sonrasında Parti Meclisi’ni toplamaktan vazgeçti. Öyle bir vazgeçiş ki CHP’de olamayacak kadar savrukluk var burada. ‘Ben vazgeçtim’ diyor PM toplantısından. Efendim neden? Parti Meclisi üyelerine tebliğler yapılamamış... Siz kayyum kararını gazla, jopla, polis zoruyla genel merkeze girip duvara yapıştıracak kadar cesursunuz da parti üyelerine tebliğ etmeyi beceremediniz mi? Orada zayıf olduğunuzu anladınız, korktunuz, kaçtınız.

İkinci bir gelişme (Kemal Kılıçdaroğlu) bizim grup toplantılarımızı kendisinin iptal ettiğini, kendisinin belirleyeceğini ve ne zaman yapılacağına daha sonra kendisinin karar vereceğini, bizim de onun onayından sonra grup toplantısı yapabileceğimizi söylüyor...

GRUP YÖNETİM KURULUMUZ USÜLÜNE UYGUN OLARAK TOPLANACAKTIR

Bir defa ben böyle bir yazının Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi, bu yazı sizin mi? Eğer bu yazı sizinse, siz bu yazıyı yazamazsınız. Bizim tanıdığımız Kılıçdaroğlu en azından yasaya, iç tüzüğe, yönetmeliğe bakar, ona göre karar alır.

Evet bugün oturduğu koltuk daha önce oturduğu bir koltuktur ama bu koltuk bugün Tayyip Erdoğan'ın mahkemesinin kararıyla oturtulduğu bir koltuktur. CHP'yi AKP'lileştirmek ve Erdoğan'ın çizdiği çerçeveye sıkıştrmak üzere, iktidar iddiasından vazgeçmek üzere otuırtulduğu bir koltuktur. Ama bütün bunlara rağmen yine de yönetmeliğe uymasını beklerdik.

Grup toplantısının gündemini Grup Yönetim Kurulu belirler. Peki olağan toplantıları nasıl yapılır? Genel Başkan iradesiyle mi yapılır? Hayır. Bu konuda tek başına yetkili olan Grup Yöneitm Kurulu'dur. Bunların hiçbirinde genel başkanın adı geçmemektedir. Yönetmeliğimiz açıktır. En ufak bir tartışmaya yer yoktur. Grup Yönetim Kurulumuz usülüne uygun olarak toplanacaktır.

1 Haziran'da Grup Yönetim Kurulu toplanır ve toplantı kararı alır. Sonrasında Grup Genel Kurulumuz toplanacaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir."