Kılıçdaroğlu: Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa hesap verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki bir KYK yurdunda meydana gelen asansör kazasında öğrenci Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Güzelhisar kız öğrenci yurdunda meydana gelen asansör kazasında üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş için eylem yapan öğrencilere yurt müdürünün, "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" dediği görüntüleri alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek."