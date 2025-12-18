“Kılıçdaroğlu’na DSP Genel Başkanlığı teklif edildi” iddiası: Önder Aksakal’dan açıklama

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif ettiği iddiasını yalanladı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, bugün (18 Aralık Perşembe) Meclis'te gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye değinen Aksakal, bu görüşmede bir teklif yapılmadığını söyledi.

Aksakal, basın toplantısında, bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasını hatırlatması üzerine konuya dair konuştu.

Aksakal, Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Aksakal "Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı, bu tamamen uydurma ve yalan bir haber" diye konuştu.