Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilinden Genel Merkez'e polis müdahalesine tepki

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle CHP Genel Merkezi'ne yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

''KOLLUK GÜCÜNÜN GİRMESİ ÖLÇÜSÜZLÜKTÜR''

Kemal Kılıçdarolu'na yakınlığıyla bilinen Salıcı, "CHP Genel Merkezi’ne kolluk gücünün girmesi ölçüsüzlüktür, akıl tutulmasıdır, tarihi bir lekedir, kabul edilemez" dedi.

NE OLMUŞTU?

Polis, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek için saat 14.20'de binaya girdi. Bina içinde çok sayıda biber gazı kullanılarak partililere plastik mermiyle müdahale edildi. Bina içinden de mukavemet gösterilen müdahale sırasında çok sayıda kişi, yoğun biber gazına maruz kaldı, yaralandı. Müdahale sırasında CHP lideri Özel "Biz saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak" açıklamasında bulundu. Müdahalenin ardından binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkez'e girdi. Seçilmiş yönetime karşı açılan davayla mahkeme tarafından Genel Başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, binanın tahliyesi için Emniyet’e iki ayrı dilekçe vermişti.