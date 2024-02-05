Kılıçdaroğlu’ndan 6 Şubat paylaşımı: ‘Yara bere içinde; o konuştukça, uçurumun kenarında duran bir ülke’

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümde, “Yara bere içinde; o konuştukça, uçurumun kenarında duran bir ülke... Enkazı hâlâ yerlerde ve yüreklerde olan, asla dinmeyecek yürek burkan bir acıyla tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023 depremlerinin 1’inci yılında, yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyorum” mesajını yayınladı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle bu akşam X hesabında bir anma mesajıyla birlikte Antakya Medeniyetler Korosu’nun “Yara Bere” adlı şarkıyı söylediği bir video paylaştı.

Yara bere içinde; o konuştukça, uçurumun kenarında duran bir ülke…



Enkazı hala yerlerde ve yüreklerde olan, asla dinmeyecek yürek burkan bir acıyla tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan #6Şubat2023 depremlerinin 1’inci yılında yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle… pic.twitter.com/0EUV5YfxBw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 5, 2024

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Yara bere içinde; o konuştukça, uçurumun kenarında duran bir ülke... Enkazı hâlâ yerlerde ve yüreklerde olan, asla dinmeyecek yürek burkan bir acıyla tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023 depremlerinin 1’inci yılında, yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için, bilim insanlarımızın uyarıları ve önerileri dikkate alınarak güvenli kentlerin inşası, deprem bilincinin ve farkındalığın artması için yapılacak her çalışma, iktidarın ve yerel yöneticilerin öncelikli sorumluluğudur; tarihimize, kültürümüze ve ihmaller nedeniyle bu afetlerde yitirdiklerimize olan namus borcudur.”