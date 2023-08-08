Kılıçdaroğlu’ndan Akbelen paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün TBMM’de Akbelen’den gelen dostlarımızla birlikteydik. Bilsinler ki Saray’dakiler hariç 85 milyonun yüreği onlarla birlikte atıyor” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, grup konuşmasının bir bölümünü, “Bugün TBMM'de Akbelen'den gelen dostlarımızla birlikteydik. Bilsinler ki Saray'dakiler hariç 85 milyonun yüreği onlarla birlikte atıyor” notuyla yayınladı.
Bugün TBMM’de Akbelen’den gelen dostlarımızla birlikteydik. Bilsinler ki Saray’dakiler hariç 85 milyonun yüreği onlarla birlikte atıyor. pic.twitter.com/pXbdbVQjCj— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 8, 2023