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Kılıçdaroğlu’ndan Akbelen paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün TBMM’de Akbelen’den gelen dostlarımızla birlikteydik. Bilsinler ki Saray’dakiler hariç 85 milyonun yüreği onlarla birlikte atıyor” dedi.

Güncel
  • 08.08.2023 22:19
  • Giriş: 08.08.2023 22:19
  • Güncelleme: 08.08.2023 22:25
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Kılıçdaroğlu’ndan Akbelen paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, grup konuşmasının bir bölümünü, “Bugün TBMM'de Akbelen'den gelen dostlarımızla birlikteydik. Bilsinler ki Saray'dakiler hariç 85 milyonun yüreği onlarla birlikte atıyor” notuyla yayınladı.

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