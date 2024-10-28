Kılıçdaroğlu’nun danışmanından Ali Mahir Başarır’a ‘koruma’ yanıtı: Kapasitenizi aşar

7'nci Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanın Ömer Topsakal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

Başarır'ın kullandığı Sözcü TV'de kullandığı "Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı, bir Kemal Bey'de var, bir Özgür Bey'de var. Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor" ifadelerine tepki gösteren Topsakal, korumaların devlet görevlisi olduğunu söyledi.

Topsakal, Başarır'a "Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa, bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden, en küçük ilçe örgütümüzden destek almanızı öneririm" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Topsakal, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Ali Mahir, 'Lüüüks, lüüüks' diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir. Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz 'özen' nedeniyle değil, devletin verdiği 'görev' nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki. Kemal Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır, bu üç. Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa, bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden, en küçük ilçe örgütümüzden destek almanızı öneririm."

Sevgili Ali Mahir,

“Lüüüks, lüüüks” diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir.

Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz “özen” nedeniyle değil, devletin verdiği “görev” nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki.…

— Ömer Topsakal (@omertopsakal) October 28, 2024

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'de İpek Özbey ile Nokta Atışı programında soruları yanıtlamış, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların geri istendiği ve Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yemeklerinin kesildiği iddialarına yanıt vermişti.

Başarır, konuyla ilgili şunları söylemişti: