Kılıçdaroğlu’nun ‘mutlak butlan’ yanıtı İmamoğlu’na iletildi: "Tabii ki farklı bir cevap almak isterdi"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün CHP'nin önde gelen üç ismiyle yaptığı görüşmede muhtemel bir mutlak butlan kararına karşı açıklama yapma teklifini reddetmesi ve "Partiyi kayyuma mı bırakacağım" şeklinde verdiği yanıt, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na iletildi.

Kılıçdaroğlu ile görüşmede yer alan Vahap Seçer ve Engin Özkoç, bugün İmamoğlu'na yaptıkları ziyaretin ardından açıklamada bulundular.

"TAVRIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Vahap Seçer, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Sayın İmamoğlu da zaten daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde bu konuları dile getirdiğini söylemişti. Bu da basına yansımıştı. Yine aynı şeyler konuşuldu. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yanıtını da kendisine ilettik.Tabii ki farklı bir cevap almak onun da hoşuna gidecekti. Bizlerin de hoşuna gidecekti. Belki de kamuoyu rahatlayacaktı ama bu şartlar altında artık bundan sonraki gelişmelere göre biz de tavrımızı ortaya koyacağız."

Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeye ilişkin basına yansıyan kulis bilgilerinin büyük ölçüde doğru olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkan böyle bir açıklamayı mutlak butlana karşı olduğunu ya da mutlak butlan kararı alınırsa bunu kabul etmemenin aslında partiyi bir kayyuma teslim etmek anlamına geleceğini, bu riski partim adına alamam dedi. Böyle bir cevap verdi. Ama bizim görüşümüz açıkçası daha farklıydı. Böyle bir açıklama yapmasını arzu ediyorduk. Partimizin bir ve bir arada kalması son derece önemli. Sadece bizler için de Türkiye demokrasisi açısından, ülkemizin geleceği açısından bugün bölgede, dünyada yaşanan gelişmeler, iç sorunlar, bütün bunlarla Türkiye'de baş edebilecek kurumların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği için gelecek için vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın umudu için bir arada kalma gerekliliğini bir kez daha kendisine duyurduk, izah ettik ve bu konuşmayı ya da bu toplantıyı böylece sonuçlandırdık. Umut ediyoruz mutlak butlan kararı çıkmaz. Mutlak butlan kararı çıkmaz ama çıkarsa da tabii ki partimizin yine bir arada kalması için bize düşen görevi yerine getireceğiz. Biz bunu tarihi bir görev olarak kabul ediyoruz."

"GENEL BAŞKANLARIN BİR ARAYA GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Görüşmede yer alan bir diğer isim olan Engin Özkoç ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu partinin parçalanmasına ve dağılmasının, sadece parti açısından değil, ülke açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu hem Vahap Seçer başkanımla, hem Mansur başkanımla, hem de ben çok açık şekilde ifade ettik. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda kendisinin önceki dönem genel başkanı olarak , eğer kendisi bu görevi almazsa, kayyuma kalacağını kendisinin de böyle bir şey kabul edemeyeceğini ifade etti. Kendisiyle beraber Sayın Genel başkanımızın bir araya gelip, bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzyıllık hafızasına yakışır bir şekilde ortak bir çözüm yolu bulmalarını bugün de istiyoruz. O güne kadar istiyoruz. Bu böyle bir mutlak mutlakın çıkmasını reddediyoruz. Ama o karar daha görüşülmeden önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinin duruşunu kamuoyuyla, örgütleriyle ve milletiyle paylaşmasını istiyoruz."